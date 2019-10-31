Беленюк: Спорт поза політикою не існує

Жан Беленюк прокоментував вислів "спорт поза політикою"

Спорт дуже сильно втягують у політику, він не може "бути поза політикою".

Про це розповів дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби і народний депутат України Жан Беленюк.

"Спорт поза політикою"? Мені дуже хотілося, щоб так було. Але я розумію, що це нереально. Особливо в моїй ситуації, бо я й є уособлення спорту в політиці. Усі, хто буде казати, що спорт поза політикою, можуть згадати, що у нас є такий політик Жан Беленюк, він одночасно ще й спортсмен. Та й загалом спорт поза політикою уявити складно. Його дуже сильно втягують. Поки будуть підійматися прапори на змаганнях, доти спорт не зможе бути поза політикою", - відзначив Беленюк.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу, який відбувся в Нур-Султані, Беленюк впевнено повернув собі звання найсильнішого борця світу.

Раніше, Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів.