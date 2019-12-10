Триразова чемпіонка світу зажадала відповіді від керівників російського спорту щодо рішення WADA

Триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене впевнена, що нічого не зміниться, і зажадала відповіді від керівників російського спорту.

Про це написала у відкритому листі.

"Мене позбавили російського прапора в кінці 2015 року. А остаточно його повернуть, швидше за все, лише в 2024-му. Я не суддя і не кат, щоб виносити вердикт і приводити в дію покарання для тих, хто в цьому винен. Я легкоатлет, у якого накопичилося безліч питань.

Так що ж все-таки сталося з російською легкою атлетикою і ВФЛА в 2015 році? Ми провели внутрішнє розслідування? Хто в підсумку був покараний? Ну, крім тих, що попалися на допінгу спортсменів і п'яти-шести чиновників і тренерів, яких усунула сама ІААФ. Або ми просто з усім погодилися і не стали нічого з'ясовувати далі?

Мені цікаво, що конкретно зробили Міністерство спорту і ОКР за останні чотири роки, щоб захистити особисто мене? Ви ж створили таку велику кількість різних комісій, але я ніде не знайшла підсумки їх роботи. А на сьогоднішній день у мене немає нейтрального статусу і навіть немає можливості отримати його", - зазначила Ласіцкене.