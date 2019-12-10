Путін хоче оскаржити рішення WADA

Джерело - espreso.tv.
Президент Росії Володимир Путін закликав оскаржити рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) про відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу на чотири роки у Спортивному арбітражному суді.
Про це розповів сам глава РФ.
"Потрібно проаналізувати це рішення. Те, що лежить на поверхні: немає претензій до Олімпійського комітету Росії. А якщо до нього немає претензій, то країна повинна виступати під національним прапором. Це говорить про те, що в цій частині рішення WADA суперечить Олімпійської хартії і ми маємо всі підстави подати в CAS", - розповів Путін.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.