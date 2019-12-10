Путін хоче оскаржити рішення WADA

Володимир Путін прокоментував рішення WADA щодо Росії

Президент Росії Володимир Путін закликав оскаржити рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) про відсторонення збірної Росії від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу на чотири роки у Спортивному арбітражному суді.

Про це розповів сам глава РФ.

"Потрібно проаналізувати це рішення. Те, що лежить на поверхні: немає претензій до Олімпійського комітету Росії. А якщо до нього немає претензій, то країна повинна виступати під національним прапором. Це говорить про те, що в цій частині рішення WADA суперечить Олімпійської хартії і ми маємо всі підстави подати в CAS", - розповів Путін.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.