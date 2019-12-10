Екс-голова WADA порекомендував Росії не йти у САS

Росія не оскаржить рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Про це розповів екс-головА WADA Річард Паунд.

"Всі чекають, що російська сторона піде в CAS, але, з огляду на докази, думаю, це марна трата часу і грошей. Адже чотирирічний термін відсторонення не почнеться до тих пір, поки не пройде апеляційний процес

Очевидно, що в Росії є проблеми і потрібні серйозні зміни. Я вважаю, що російська сторона повинна визнати наявність проблем і почати виправляти ситуацію, міняти систему вже з завтрашнього дня. Інакше це може тривати дуже довго", - розповів Паунд.