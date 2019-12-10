У Росії немає шансу оскаржити рішення WADA – голова РУСАДА

Росія не зможе добитися успіху у оскарженні рішення WADA, яке позбавило країну права брати участь у великих міжнародних турнірах.

Про це розповів глава РУСАДА Юрій Ганус.

"Все, що сталося, сталося передбачувано. Це все прописано в документах, WADA спиралася на це. Нічого навіть додати.

Є шанс, що Росія зможе оскаржити це рішення? Ні, цього шансу немає. Можна робити все, що завгодно, але практика така — це не працює. Апеляція просто відстрочить вступ рішення в силу. Доведено, що в базі допінг-проб є зміни, які були зроблені в січні 2019-го, грудні 2018-го", - розповів Ганус.