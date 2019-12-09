Відсторонення Росії на 4 роки від усіх спортивних змагань - хороший приклад для усіх інших аби стримувати подібні маніпуляції в світі спорту.

Про це заявив у коментарі Чемпіону провідний спортивний юрист України Юрій Юрченко.

"Не факт, що санкції триватимуть усі чотири роки. З часом санкції можуть і пом'якшити. Прецедент гарний, як виховний характер для усіх інших країн, для стримання від подібних маніпуляцій.

Тобто, тут важливіший прецедент такого рішення, а не навіть тривалість такої санкцій", - зазначив Юрченко.