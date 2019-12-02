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Мак-Грегор до кінця 2020 року хоче провести реванш із Хабібом

Сьогодні 15:40 187 0
Ірландець планує наступного року провести три поєдинки
Мак-Грегор до кінця 2020 року хоче провести реванш із Хабібом
#Хабіб, #Мак-Грегор

Джерело - sport.ua.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор планує у 2020 році провести три поєдинки.

Про це інсайдер Аріель Хельвані заявив в інтерв'ю ESPN.

"У планах Макгрегора три бої в 2020 році. Після бою з Серроне він хоче провести бій навесні або влітку. Можливо, з Масвідалем або Нейтом Діасом. А в кінці року він хоче зустрітися з Хабібом Нурмагомедовим у Москві, якщо він ще буде чемпіоном. Конор хоче взяти титул і змусити всіх замовкнути", - сказав Хельвані.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

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