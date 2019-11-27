Російську чемпіонку виключили зі складу учасниць турніру в Глазго

Марія Ласіцкене пропустить турнір у Глазго

Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене була виключена зі складу учасниць турніру в Глазго, який відбудеться у лютому.

Про це розповіла менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Вчора нам прийшла відмова з Глазго, організатори турніру викреслили Машу з числа учасниць. У нас вже було на руках запрошення на це змагання, але тепер воно, як бачите, анульовано. Організатори пояснюють своє рішення тим, що Ласіцкене може не отримати вчасно необхідний для виступу нейтральний статус", - розповіла Назарова.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.