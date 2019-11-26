У Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні

Джерело - xsport.ua.
У справі про підробку даних московської лабораторії був присутній фактор підтримки на державному рівні.
Про це розповів голова РУСАДА Юрій Ганус.
"Ось ці зміни в базі даних - це що? Підтримка на державному рівні? Виходить так. Це зробили люди, наділені серйозними владними повноваженнями. Проблеми були на вищому рівні спортивного керівництва. Тобто фактично в ці процеси були залучені спортивні чиновники вищого рівня", - відзначив Ганус.
Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.
Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.