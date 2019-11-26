У Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні

Чиновники найвищого рівня втручалися у роботу антидопінгового агентства

У справі про підробку даних московської лабораторії був присутній фактор підтримки на державному рівні.

Про це розповів голова РУСАДА Юрій Ганус.

"Ось ці зміни в базі даних - це що? Підтримка на державному рівні? Виходить так. Це зробили люди, наділені серйозними владними повноваженнями. Проблеми були на вищому рівні спортивного керівництва. Тобто фактично в ці процеси були залучені спортивні чиновники вищого рівня", - відзначив Ганус.

Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.