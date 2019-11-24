Джерело - Чемпіон.
Біатлоніст збірної України Артем Прима посів друге місце в короткій індивідуальній гонці на відкритому чемпіонаті Швеції.
Інші українські спортсмени залишилися поза ТОП-10.
Чемпіонат Швеції
Спринт
1. Еміль Ніенг (Норвегія) - 42:59 (7)
2. Артем Прима (Україна) - 1,09 (8)
3. Турстейн Стенерсен (Швеція) - 1,17 (7)
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12. Артем Тищенко (Україна) - 3:27 (9)
14. Дмитро Підручний (Україна) - 4:08 (12)
20. Богдан Цимбал (Україна) - 5:35 (13)
29. Тарас Лесюк (Україна) - 6:37 (14)
Раніше Дмитро Підручний виграв спринт на чемпіонаті Швеції.
Нагадаємо, тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.