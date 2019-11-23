Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Дмитро Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.
Українець ідеально відпрацював на вогневих рубежах
Чемпіонат Швеції
Спринт
1. Дмитро Підручний (Україна) - 22.51,3 (0)
2. Бенджамін Вегер (Швейцарія) - 23.19,2 (0)
3. Маріо Дольдера (Швейцарія) - 23.51,7 (0)
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9. Богдан Цимбал (Україна) - 24.29,9 (1)
16. Артем Тищенко (Україна) - 24.58,7 (2)
17. Віталій Труш (Україна) - 25.04,5 (1)
20. Антон Дудченко (Україна) - 25.12,4 (1)
24. Тарас Лесюк (Україна) - 25.25,7 (3)
25. Артем Прима (Україна) - 25.33,6 (5)
32. Руслан Бригадир (Україна) - 26.17,5 (1)
Нагадаємо, тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.