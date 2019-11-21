Тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу

Збірна України з біатлону має вийти на пік форми до почату чемпіонату світу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Дивлюся на цей сезон так, щоб хлопці досягли піку спортивної форми у лютому для чемпіонату світу в Антгольц-Антерсельві (Італія). Працюємо у звичайному тренувальному ритмі. Зараз трохи більше акцент робиться на естафету, бо на початку нас чекають одразу три естафетних старти і загалом в сезоні майже на кожному етапі вони присутні.

Можу лише сказати, що Дмитро Підручний та Артем Прима бігтимуть естафету на своїх позиціях. На другому та третьому етапах виступлять спортсмени, які матимуть найкращу форму на момент змагань", - розповів Санітра.