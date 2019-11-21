 Тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020
Сьогодні 16:17 3258
Динамо отримало покарання за поведінку своїх уболівальників у матчі з Шахтарем
Сьогодні 14:04 2864
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Сьогодні 11:11 656
Київ-Баскет достроково вийшов до наступного раунду Кубка Європи
Сьогодні 08:55 573
Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 526
Расизм на матчі Шахтар – Динамо міг бути спецоперацією для дискредитації України – Маркевич
Вчора 23:55 1053
Збірна України увійшла до ТОП-10 найкращих команд Європи
Вчора 20:30 3314
У Полтаві намагаються врятувати легендарний картодром
Вчора 18:43 1249
Де Брейне про групу Бельгії на Євро-2020: Це ганьба, що все вже визначено
Вчора 18:25 4369
В УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020
Вчора 16:51 10310
Блоги
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 10:02 1451
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 07:31 5325
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 440
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
19.11.2019 17:21 502
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
19.11.2019 11:43 663
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
18.11.2019 19:41 2096
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
18.11.2019 19:08 2029
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
18.11.2019 17:38 426
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду Valeriy Ruchka
18.11.2019 16:55 1966
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.11.2019 13:12 948
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:17 Футбол У FIFPro розчаровані рішенням КДК щодо Тайсона 125
19:57 Баскетбол Барселона хоче підписати контракт із легендарним гравцем 469
19:38 Біатлон Тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу 338
19:24 Футбол Обамеянг відмовляється продовжувати контракт із Арсеналом через Барселону 235
19:10 Футбол Динамо покаране за рецидив – секретар КДК 184
18:47 Футбол Кривцов: Ракицького не вистачає збірній України 870 1
18:32 Футзал Продексім поступився Барселоні у Лізі чемпіонів 343
18:16 Футбол Шахтар оштрафували за оголошення на стадіоні російською мовою 658
17:50 Футбол Секретар КДК: У ситуації з Тайсоном звернули увагу на лист FIFPro і розголос у світі 501
17:38 Блог Знову до школи: як легіонери Динамо опановують мову 646 2
17:34 ММА Україна виграла чемпіонат світу із ММА 216
17:18 Бокс Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком 1656
16:50 Футбол Роналду може покинути Ювентус 1246
16:35 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати лідера Зальцбурга 309
16:17 Євро-2020 Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020 3258
15:54 Біатлон Бо: Пропустивши кілька етапів я зможу підготуватися до чемпіонату світу 191
15:51 Футбол Динамо зробило офііційну заяву стосовно рішення КДК 636
15:41 Баскетбол Дніпро – Цмокі-Мінск 90:75. Огляд матчу 161
15:25 ММА Іранська дівчина померла після бою зі змішаних єдиноборств 355
15:10 Футбол Селін: Не перейшов у Крилья Совєтов через конфлікт з Росією 672
14:52 Хокей. УХЛ Кременчук підписав екс-капітана Динамо 861
14:50 Бокс Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою 267
14:36 Футбол Російська компанія хоче показувати Лігу чемпіонів в Україні 950
14:35 Баскетбол Збірна України втратила позиції у рейтинзі сили ФІБА 584
14:21 Хокей Кременчук - Крижані Вовки 8:1. Огляд матчу 206

Тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу

Сьогодні 19:38 338 0
Збірна України вийде на пік форми у лютому
Тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу
#Україна, #Біатлон

Джерело - UA:БІАТЛОН.

Збірна України з біатлону має вийти на пік форми до почату чемпіонату світу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Дивлюся на цей сезон так, щоб хлопці досягли піку спортивної форми у лютому для чемпіонату світу в Антгольц-Антерсельві (Італія). Працюємо у звичайному тренувальному ритмі. Зараз трохи більше акцент робиться на естафету, бо на початку нас чекають одразу три естафетних старти і загалом в сезоні майже на кожному етапі вони присутні.

Можу лише сказати, що Дмитро Підручний та Артем Прима бігтимуть естафету на своїх позиціях. На другому та третьому етапах виступлять спортсмени, які матимуть найкращу форму на момент змагань", - розповів Санітра.

Раніше, визначився склад жіночої збірної України на дебютний Кубок світу.

Нагадаємо, український телеканал покаже новий сезон Кубка світу з біатлону.

Коментарі ()