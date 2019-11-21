Іранська дівчина померла після бою зі змішаних єдиноборств

Величезна трагедія сталася в Англії

Трагедією завершився бій зі змішаних єдиноборств (MMA) в рамках турніру серії Fast & Furious Fight, що проходив в англійському Саутгемптоні.

Про це повідомляють організатори турніру.

26-річна британка іранського походження Саїда Алетаха, яка виступала і тренуватися в хіджабі згідно своїй вірі, була відправлена ​​суперницею в жорсткий нокаут, після чого спортсменку доставили в непритомному стані з травмою голови в головну лікарню міста. На жаль, лікарі нічим допомогти не змогли, і на наступний день боєць померла, так і не прийшовши до тями.

"Всі учасники повинні бути готові до того, що вони можуть отримати травму, хоча в 99,9% випадків цього не відбувається. Але якщо таке трапляється, на наших турнірах завжди чергують лікар, парамедік і швидка допомога, завжди готові прийти на допомогу. Це перший трагічний випадок з 19 турнірів, які були організовані під нашою егідою", - йдеться в заяві.

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