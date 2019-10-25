Артур Бетербієв прокоментував своє майбутнє

Російський чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) не хоче реваншу з українським екс-чемпіоном Олександром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чесно сказати, реванш не цікавить. Бій був, я його закінчив. Я все виконав. Міг щось зробити краще, але немає ніякого осаду, щоб ще раз боксувати з ним. Це пройдений етап.

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Що далі? Це просто. Залишилося два боксера, у яких пояси в моїй вазі. Але спасибі Гвоздику, що він погодився на цей поєдинок", - розповів Бетербієв.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.