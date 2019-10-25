Мій профіль
Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:51 1586 1
Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Як це було
Вчора 23:50 14754
Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном
Вчора 21:47 1117
Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. Як це було
Вчора 21:30 5498
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Вчора 20:36 24722
Білодід виграла золото на турнірі Grand Slam
Вчора 17:17 719
Ястремська програла Бертенс і залишає малий Підсумковий турнір
Вчора 15:39 1212 1
Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
23.10.2019 23:58 1994
Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу
23.10.2019 23:10 1363
Сент-Етьєн - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
23.10.2019 20:49 943
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:16 Футбол Бетербієв: Гвоздик пройдений етап 143 1
16:49 Футбол Яковенко: Результат матчу Динамо закономірний 713
16:33 Футбол ПСЖ призупинив переговори по контракту Неймара 245
16:15 Футбол Зінченко пропустить 4-5 тижнів – Гвардіола 723
15:53 Футбол Вербич незадоволений своєю грою у матчі з Копенгагеном 211
15:43 Бокс Гірн: Я проти франчайзингового статусу, ми з Хейні не можемо дістатися до Ломаченка 259
15:33 Футбол Пюель: Олександрія не випадково грає у груповому етапі Ліги Європи 477
15:21 Теніс Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру WTA 502
15:09 Гандбол Збірна України програла чемпіону Африки 614 1
14:55 Футбол Яремчук: Раніше говорив погані речі про Динамо, але подорослішав 794
14:42 Блог У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей 289
14:35 Бокс Ломаченко: Ми зможемо організувати багато цікавих боїв 325
14:16 Теніс Завацька вийшла до півфіналу турніру в Угорщині 221
13:57 Волейбол Капітан збірної України: У майбутньому ще можу зіграти у чемпіонаті Росії 798
13:40 Футбол Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом 769
13:25 Теніс Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром 574
13:09 Футбол В автобус з вболівальниками Копенгагена кидали каміння перед матчем з Динамо 428
12:55 Інше Завтра у Києві відбудеться міжнародний матч з американського футболу 401
12:40 Футбол Два українці потрапили до збірної туру Ліги Європи 662
12:25 ММА Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві 279
12:10 Футбол Михайличенко: Поки не знаємо, наскільки серйозне ушкодження у Буяльського 463
11:57 Футбол Зінченка прооперували у Барселоні 2184
11:35 Футбол Бущан: Моя помилка вплинула на всю гру 471
11:33 Блог Чому Динамо не змогло переграти Копенгаген - ТаТоТаке 1465 1
11:15 Футбол Визначено найкращого гравця матчу Динамо - Копенгаген 810

Бетербієв: Гвоздик пройдений етап

Сьогодні 17:16 143 1
Артур Бетербієв прокоментував своє майбутнє
Бетербієв: Гвоздик пройдений етап
#Бетербієв, #Гвоздик, #бокс

Джерело - xsport.ua.

Російський чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) не хоче реваншу з українським екс-чемпіоном Олександром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чесно сказати, реванш не цікавить. Бій був, я його закінчив. Я все виконав. Міг щось зробити краще, але немає ніякого осаду, щоб ще раз боксувати з ним. Це пройдений етап.

Актуально: Гвоздик: Ми повернемося сильнішими, ніж були

Що далі? Це просто. Залишилося два боксера, у яких пояси в моїй вазі. Але спасибі Гвоздику, що він погодився на цей поєдинок", - розповів Бетербієв.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF.

Коментарі ()