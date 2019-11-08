Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором

Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має виграти 9-10 боїв, аби мати шанс на реванш із чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим.
Про це розповів сам російський боєць.
"Що відповісти Конору за його витівки в Москві? А я не бачу сенсу йому щось відповідати або говорити. Все, що потрібно було зробити, я зробив, а що-то говорити або відповідати - це не в нашому стилі.
Щодо реваншу. Щоб побитися в UFС за пояс, я виграв 9-10 боїв. Якщо він виграє 10 боїв поспіль, то цілком можливо", - розповів Нурмагомедов.
Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.
Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.