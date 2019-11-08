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Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором

Сьогодні 19:57 169 0
Хабіб Нурмагомедов прокоментував реванш із Конором Мак-Грегором
Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором
#Мак-Грегор, #Нурмагомедов, #UFC

Джерело - ua.tribuna.com.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має виграти 9-10 боїв, аби мати шанс на реванш із чемпіоном Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам російський боєць.

"Що відповісти Конору за його витівки в Москві? А я не бачу сенсу йому щось відповідати або говорити. Все, що потрібно було зробити, я зробив, а що-то говорити або відповідати - це не в нашому стилі.

Щодо реваншу. Щоб побитися в UFС за пояс, я виграв 9-10 боїв. Якщо він виграє 10 боїв поспіль, то цілком можливо", - розповів Нурмагомедов.

Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.

Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.

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