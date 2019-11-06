В Одесі на стадіоні загинув іноземний студент

Трагедія сталася на стадіоні Спартак

На іноземного студента впали футбольні ворота, які зламали йому хребет.

Про це повідомляє Odessa.online.

Як стало відомо, група іноземних студентів орендувала нову міні-футбольний майданчик на стадіоні Спартак. Один із них заліз на ворота і вирішив перекрутити на перекладині. Під вагою хлопця ворота впали, зламавши йому хребет. Від отриманих травм юнак помер на місці.

Загиблим виявився громадянин Туркменістану, який навчався на 3 курсі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Раніше, аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона.

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