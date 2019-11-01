Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор найступний бій може провести проти Дональда Серроне.

Про це наставник бійця Джон Кавана заявив в інтерв'ю bjpenn.com.

"Наскільки мені відомо, Конор практично домовився про поєдинок з Дональдом Серроне. Можливо, є ще нюанси, які потрібно обговорити, але бій повинні скоро анонсувати.

Дуже радий, що Конор повернувся до роботи. У нього відмінний настрій, давно такого не бачив. Мені подобається, що він постійно говорить про своє повернення. У наступному році Макгрегор планує провести три бої. Перший в січні, потім в квітні, і в вересні. Я вже давно не чув від нього таких тямущих ідей", - сказав Кавана.