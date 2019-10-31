Мак-Грегора хочуть засудити за расизм у Росії

Член Громадської палати РФ Султан Хамзаєв закликав притягнути до кримінальної відповідальності ірландського бійця UFC Конора Мак-Грегора за його висловлювання на адресу дагестанців.

Про він заявив в інтерв'ю Sport24.

Минулого тижня Мак-Грегор відвідав Москву, де дав прес-конференцію, на якій різко висловився на адресу представників Дагестану і особисто Хабіба Нурмагомедова, чинного чемпіона UFC у легкій вазі. Конор звинуватив всіх дагестанців в боягузтві.

"Висловлювання Мак-Грегора залишили шрам на тілі російського суспільства. Ми розуміємо, що він діє за технологіями трештокінга. Європейське суспільство, частиною якого Конор є, звикло вчити нас, як треба жити. Хоча ми самі можемо навчити багато чому. Заяви Мак-Грегора несуть штучно підготовлений політичний характер, а не комерційний.

Росія – це не бананова країна. Ми ж розуміємо, що Мак-Грегор не розбирається у внутрішній ситуації в Росії. Його хтось підготував, нехай розповість, хто. Якщо він хоче сюди приїжджати, він повинен відповідати законам РФ. Макгрегор дозволив собі політичну заяву. І після цього він перебував в країні – з урахуванням того, що ці расистські висловлювання тиражуються по всьому світу. Я звернувся до генерального прокурора Росії Юрія Чайки. Заява вже направлено в прокуратуру", - зазначив Хамзаєв.