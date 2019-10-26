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Українець виграв юніорський чемпіонат світу

Сьогодні 15:10 185 0
Змагання пройшли у столиці Індії
Українець виграв юніорський чемпіонат світу
#Штембуляк, #ЧС

Джерело - Sport Arena.

Український гросмейстер Євген Штембуляк виграв чемпіонат світу з шахів серед юніорів віком до 20 років, який пройшов в Нью-Делі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Євген зайняв лідируючу позицію після п'ятого туру світової першості. В кінцевому підсумку шахіст заробив дев'ять очок з 11 можливих, виграв сім партій і ще чотири звів до нічийного результату.

Змагання проходило за швейцарською системою в 11 турів, в ньому взяли участь 94 шахіста.

Штембуляк до цього вже мав досвід в подібних змаганнях. Він брав участь на чотирьох чемпіонатах Європи. Спортсмен, незважаючи на навчання в США, продовжує представляти Україну на престижних турнірах.

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