Українець виграв юніорський чемпіонат світу

Змагання пройшли у столиці Індії

Джерело - Sport Arena.

Український гросмейстер Євген Штембуляк виграв чемпіонат світу з шахів серед юніорів віком до 20 років, який пройшов в Нью-Делі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Євген зайняв лідируючу позицію після п'ятого туру світової першості. В кінцевому підсумку шахіст заробив дев'ять очок з 11 можливих, виграв сім партій і ще чотири звів до нічийного результату.

Змагання проходило за швейцарською системою в 11 турів, в ньому взяли участь 94 шахіста.

Штембуляк до цього вже мав досвід в подібних змаганнях. Він брав участь на чотирьох чемпіонатах Європи. Спортсмен, незважаючи на навчання в США, продовжує представляти Україну на престижних турнірах.

Раніше, Львів претендуватиме на проведення Олімпіади-2030.

Нагадаємо, Зеленський запропонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку разом провести Олімпіаду.