Лукашенко: Зеленський пропонує мені замахнутися на Олімпійські ігри разом

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку разом провести Олімпіаду.

Про це Лукашенко заявив під час засідання Форуму регіонів у Житомирі, повідомляє БЕЛТА.

"Думаю, наші держави разом могли б поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня.

Це я говорю про пропозицію Президента України, який пропонує разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри. Для двох країн це під силу", - сказав президент Білорусі.