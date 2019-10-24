Львів має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами, очі горять, я їм сказав, що буду з вами зустрічатись. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року. А у 2028 року ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри.

Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити зимові Олімпійські ігри", - розповів Садовий.