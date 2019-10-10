Саладуха: Через травму хотіла навіть закінчувати зі спортом

Українська легкоатлетка і народний депутат Ольга Саладуха до чемпіонату світу в Досі могла завершить свою спортивну кар'єру.

Про це вона заявила в інтерв'ю XSPORT.

"Як я і писала на своїй сторінці, напевно, за чотири роки це був один з моїх кращих результатів. Тим більше після серйозної травми, яку ми долали. Я навіть хотіла закінчувати зі спортом, але зараз на чемпіонаті світу все вдало склалося. Звичайно, хотілося потрапити в призи, адже кожен мріє стояти на п'єдесталі, а спортсмени високого рівня тим більше. Зараз є оптимізм, до Токіо будемо готуватися з новими силами", - зазначила Саладуха.