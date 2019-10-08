Магучіх: Висоту 2,06 м мені брати ще рано

Джерело - isport.ua.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх наразі не готова брати висоту 2,06 м у стрибках у висоту.
Про це розповіла сама 17-річна спортсменка.
"Коли я стрибнула 2,04 м з третьої спроби, це було дуже незвично для мене. Я зазвичай зупиняюся після того, як ставлю особистий рекорд, але тут після рекордних для себе 2,02 м мені захотілося стрибати далі і у мене вийшло взяти наступну висоту.
Актуально: Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх
2,06 м для мене рано. Потрібно готуватися психологічно для цієї висоти. Я ще молода і у мене все ще попереду", – розповіла Магучіх.
Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.