Магучіх: Висоту 2,06 м мені брати ще рано

Ярослава Магучіх прокоментувала виступ на чемпіонаті світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх наразі не готова брати висоту 2,06 м у стрибках у висоту.

Про це розповіла сама 17-річна спортсменка.

"Коли я стрибнула 2,04 м з третьої спроби, це було дуже незвично для мене. Я зазвичай зупиняюся після того, як ставлю особистий рекорд, але тут після рекордних для себе 2,02 м мені захотілося стрибати далі і у мене вийшло взяти наступну висоту.

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2,06 м для мене рано. Потрібно готуватися психологічно для цієї висоти. Я ще молода і у мене все ще попереду", – розповіла Магучіх.

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