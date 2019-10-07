Трагедія на турнірі у Грозному

Після турніру у Грозному помер боєць ММА з Узбекистану Бекзод Нурматов

Боєць провів бій у п’ятницю, 4 жовтня, проти росіянина Беслана Ісаєва на турнірі Absolute Championship Akhmat 100.

Нурматов поступився Ісаєву роздільним рішенням суддів. Після бою у Нурматова стався інсульт, він впав у кому, після чого помер.

Нурматова було 27 років, за кар'єру він провів 13 поєдинків, здобув 11 перемог і зазнав дві поразки.

Раніше повідомлялося, що аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона.

Нагадаємо помер президент Сассуоло Джорджіо Скуінці.