Джерело - sport.uа.
Після турніру у Грозному помер боєць ММА з Узбекистану Бекзод Нурматов
Боєць провів бій у п’ятницю, 4 жовтня, проти росіянина Беслана Ісаєва на турнірі Absolute Championship Akhmat 100.
Нурматов поступився Ісаєву роздільним рішенням суддів. Після бою у Нурматова стався інсульт, він впав у кому, після чого помер.
Нурматова було 27 років, за кар'єру він провів 13 поєдинків, здобув 11 перемог і зазнав дві поразки.
Раніше повідомлялося, що аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона.
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