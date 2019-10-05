Ольга Саладуха не змогла вибороти медальна чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка від Слуги народу Ольга Саладуха посіла п’яте місце у змаганнях з потрібного стрибка на чемпіонаті світу в Досі.

У першій спробі Саладуха показала свій кращий результат сезону - 14.52 м і увійшла у першу трійку. Однак згодом це досягнення українки перевершити не вдалося і до шостої спроби в протоколі вона опустилася на п'яте місце.

Чемпіонкою світу в потрійному стрибку стала представниця Венесуели Юлімар Рохас. Срібло здобула Шенієка Рікеттс із Ямайки, бронза у чинної олімпійської чемпіонки Катерін Ібарґен із Колумбії.

Нагадаємо, Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу.