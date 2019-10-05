Українки показали третій результат на естафеті 4х400 метрів

Джерело - Чемпіон.

Українські дівчата вийшли в фінал естафети 4х400 метрів на чемпіонаті світу в Досі.

Українки у складі з Ганною Рижиковою, Катериною Климюк, Ольгою Ляховою і Тетяною Мельник взяли 3-е місце в забігу, який гарантував вихід в фінал.

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Українки не дуже вдало стартувала і сильно відставали під час забігу, але фінальний ривок Рижикової допоміг відігратися і пробитися в топ-3. Показаний час - 3.26,57 став кращим результатом сезону для України.

Фінал жіночої естафети запланований на завтра, 6 жовтня, на 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу.