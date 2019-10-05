Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу

Українка боротиметься за медалі світової першості

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук подолала кваліфікацію та побореться за медалі на чемпіонаті світу в Досі.

Українка показала 4-й загальний результат в кваліфікації - 6,74.

Найкращий результат продемонструвала німкеня Малайка Міхамбо (6,98), другий результат у нігерійки Єсе Бруме (6:89), третя - представниця США Торі Бові (6,77).

Нагадаємо, особистий рекорд Бех-Романчук - 6,93. У цьому ж сезоні українка стрибала на 6,85.

Фінал відбудеться завтра, 6 жовтня, о 19:15 за Києвом. За медалі будуть боротися 12 атлеток.