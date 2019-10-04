Прометей впевнено переміг Волинь. Результати матчів 3 туру Суперліги

Три перемоги команд-господарок

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Тернопіль і Прометей продовжують йти без очкових втрат. Педуніверситет-ШВСМ і Запоріжжя не знають смаку перемог.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

3 тур, 4 жовтня

Полісся - Білозгар-Медуніверситет 3:0 (25:17, 25:11, 25:21)

Хімік - Запоріжжя 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:27)

Прометей - Волинь 3:0 (21:18, 25:17, 25:13)

Регіна-МЕГУ - Тернопіль 1:3 (20:25, 17:25, 25:21, 17:25)

Нагадаємо, Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи.