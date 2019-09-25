Збірна України показала хороший результат на чемпіонаті Європи та мала шанси пройти у півфінал.

Про це розповів головний тренер національної команди Угіс Крастіньш.

"Емоції ще беруть гору. Переживаємо ще за вчорашній програш. Адже ми боролися, грали, мали шанси на перемогу. Але в цілому задоволений результатом. Тому що грали сім ігор і шість провели на високому і хорошому рівні. Хлопці проявили себе дуже гідно. Можу сказати, що пишаюся своєю командою, атмосферою і тією роботою, що ми виконали. Чемпіонат провели з дуже великим знаком плюс.

Розраховувати на щось перед турніром важко, але зараз в цілому можна сказати, що потрапляння в 8-ку кращих команд Європи - хороший результат. Нас помітили в найвищих ешелонах волейболу", - розповів Крастіньш.