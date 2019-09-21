Матч відбувався у бельгійському Антверпені

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла матч 1/8 плей-оф чемпіонату Європи у господарів турніру, збірній Бельгії.

Українська команда досить впевнено стартувала вигравши перший сет і домінувавши на початку другого.

Однак потім бельгійці змогли переломити хід гри, розпочавши свій камбек з 18:11. У третьому сеті українська команда виглядала вкрай невпевнено і поступилася із загальним рахунком 25:14 за підсумками партії.

У четвертому сеті була досить близька боротьба до рахунку 16:16, коли наші змогли відірватися і довести рахунок до 18:25.

У заключній частині гри наша збірна досить тривалий час мала перевагу, яку вдалося довести до сенсаційної перемоги.

Чемпіонат Європи

21 вересня, Плей-оф, 1/8

Бельгія – Україна 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)

У наступному раунді наша збірна зустрінуться із командою Сербії.

Нагадаємо, українці перемогли Чехію та Чорногорію у груповому етапі.