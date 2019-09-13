Збірна України перемогла Чехію на чемпіонаті Європи

Перемога у чотирьох партіях

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Чехію у першому турі чемпіонату Європи, який проходить з 12 по 29 вересня 2019 року у Франції, Словенії, Бельгії та Голландії.

Це перша перемога України на чемпіонаті Європи з 1997 року. На Євро-2005 українці програли всі 5 матчів. Україна виступає у групі D, де також знаходяться команди Чехії, Польщі, Голландії, Чорногорії та Естонії.

З шести учасників групи до 1/8 фіналу проходять 4 команди.

Чемпіонат Європи

Група D, 13 вересня

Україна - Чехія 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22)

Нагадаємо, Україна перемогла Португалію у 5 турі чемпіонату Європи, перед тим програвши чотири матчі.