Домінування українців і 4 чемпіонські пояси. У Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15

Джерело - Parimatch.

21 вересня, у Києві выдбувся турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 15.

Подивитися серію боїв прийшли кілька тисяч глядачів, що заповнили трибуни Палацу Спорту і ніхто з них не пішов додому розчарованим. Тим більше, що крім самих поєдинків, уболівальників також чекали круті активності від генерального партнера WWFC - Parimatch. Турнір вийшов по-справжньому напруженим і захоплюючим. Бійці порадували високим рівнем поєдинків, що ще раз довело - ММА в Україні продовжує стрімко розвиватися.

Реванш року і перуанська краватка

Родзинкою бійцівського турніру були одразу чотирі титульні поєдинки.

Однією з найбільш інтригуючих і довгоочікуваних сутичок стала зустріч Світлани Гоцик і Магдалени Сормової.

Чеська спортсменка в минулому році відібрала в українки титул чемпіонки світу в категорії до 52 кг, після чого вболівальники з нетерпінням чекали реваншу, але, найбільше його жадала сама Світлана. Щоб зрозуміти це, достатньо було побачити, з яким настроєм вона йшла до гексагону. Щоправда, кидатися усіма силами в бій вона відразу не стала і спочатку першим номером діяла Сормова. Довелося похвилюватися за Світлану, коли Магдалена кинула її на настил, а потім почала наносити удари ліктем. Хоча, при цьому розсічення отримала сама чешка. Було ясно, що затягувати до рішення суддів бій ніхто не буде і в підсумку все завершилося в першому раунді. Гоцик взяла суперницю на больовий прийом і змусила капітулювати.

Перемога і чемпіонський пояс знову у Світлани! Чудовий подарунок на день народження, який Гоцик відзначила 20 вересня.

Кирило Горобець і Рінат Саякбаем билися за вакантний титул чемпіона в легкій вазі. Українець ще до поєдинку був основним претендентом на перемогу і виправдав прогнози аналітиків. Сам бій вийшов теж захоплюючим. Фанати змішаних єдиноборств не розчарувалися. Вони вже звикли до яскравих виступів Кирила, який вміло працює як в стійці, так і в партері. Хоча, звичайно, його сильною стороною вважаються саме нокаутуючі удари, за допомогою яких він здобув велику частину перемог. Цього разу він продемонстрував кілька потужних хай-кіків, але виявився сильнішим в третьому раунді за рахунок досить рідкісного прийому - перуанського краватки.

Україна отримала нову чемпіонку світу

З'явилася також і нова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг. За титул змагалися наша Олена Рассохіна і Елаїн Лієл на прізвисько "Чорна пантера". У підсумку в рідних стінах перемога на радість глядачами дісталася українці. Вже на першій хвилині вона зловила суперницю на важіль ліктя.

У головному ж бою вечора захищав свій титул в середній вазі Сергій Гузєв, який бився з поляком Гржегоржем Сивим. Цього разу, українець підійшов до бою у якості андердога, проте як досвідчений боєць, поставився до поєдинку з усією відповідальністю, що тільки додало йому шансів в боротьбі за чемпіонський пояс, який залишився в його колекції.

Утім, бій вийшов вкрай складним і тривав усі п'ять раундів. Поляк намагався ні в чому не поступатися українцеві. Гржегорж виглядав сильнішим, але Сергій підтвердив статус досвідченого бійця. Гузев не зміг нокаутувати суперника, але набрав більше очок. Понервувати під час оголошення результатів все ж довелося, один із суддів віддав перемогу поляку, але двоє інших віддали перемогу українцеві.

Помста за брата

Також цікавим вийшов бій Хусейна Асхабова проти бразильця Луїса Фільхо. Буквально перед цим брат-близнюк Хусейна Хасан поступився іншому бразильцеві - Елісмару Лімі. Хусейн вийшов у гексагон і в першому таймі буквально знищив свого суперника в першому раунді, а перемогу присвятив брату.

Щось подібне Палац спорту бачив в далекому вже 1998 році. Тоді Володимир Кличко програв Росу Пьюритті, після чого в рингу Віталій Кличко теж за один раунд взяв гору над Франческо Спінеллі і таким чином помстився за брата.

За підсумками турніру WWFC 15 можна сміливо сказати, що цінителі змішаних єдиноборств залишилися задоволені. ММА однозначно продовжує захоплювати популярність в Україні і інтерес до промоушин WWFC зростає з кожною серією боїв.

Результати всіх поєдинків WWFC 15

Сергій Гузєв (Україна) перемога роздільним рішенням - Гржегорж Сивий (Польща)

Світлана Гоцик (Україна) перемога больовим прийомом у першому раунді - Магдалена Сормова (Чехія)

Кирило Горобець (Україна) перемога больовим у третьому раунді - Ринат Саякбаєм (Киргизстан)

Олена Рассохіна (Україна) перемога больовим в першому раунді - Елаїн Лієл (Бразилія)

Хусейн Асхабов (Люксембург) перемога больовим в першому раунді - Луїс Фільхо (Бразилія)

Елісмар Ліма (Бразилія) перемога одноголосним рішенням - Хасан Асхабов (Люксембург)

Ельнур Велієв (Україна) перемога одноголосним рішенням - Хвіча Коридзе (Грузія)

Олексій Поліщук (Україна) перемога задушенням ззаду в першому раунді - Руслан Маммадов (Азербайджан)

Анатолій Жураківський (Україна) перемога нокаутом в першому раунді - Андрій Зубенко (Україна)

Олександру Інсуратсель (Молдова) перемога одноголосним рішенням - Єгор Ламак (Україна)

Едуард Лазаревич (Білорусь) перемога одноголосним рішенням - Назар Луцьку