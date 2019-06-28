Ткач: були помилки і є над чим працювати

Українська борчиня Юлія Ткач, переможниця Європейських ігор-2019, має кредо: боротися, витрачаючи якомога менше зусиль і якомога ефективніше.

Про це вона повідомила прес-служба НОК України.

"Взагалі задоволена, адже я перемогла. Але, безперечно, були й помилки і є над чим працювати. Помилки тактичного характеру: десь перестояла, невчасно зробила атаку… будемо працювати, я розумію, де схибила. Проте, коли виходиш на килим, з хвилюванням важко впоратися. Напевно, у цьому вся суть спорту – проявляти себе в миті емоційного напруження, що не завжди вдається. Але помилки нас вчать, змушують рухатися далі, удосконалюватися. Адже й суперники теж не стоять на місці.

Маю кредо: боротися, витрачаючи якомога менше зусиль і якомога ефективніше", - сказла Ткач.