Борчиня Оксана Лівач – срібна медалістка Європейських ігор

Дванадцята срібна нагорода укранців

У своїй ваговій категорії до 50 кг жіночої боротьби Оксана Лівач здобуває 12-ту срібну нагороду до загальнокомандного заліку України.

У сутичці за золото в мінському Палаці спорту наша борчиня не зуміла здолати опір титулованої суперниці, представниці Азербайджану Марії Стадник, поступившись з рахунком 1:7, що, утім, забезпечило їй другу сходинку п'єдесталу Ігор.

Нагадаємо, що українські боксери Ярослав Харциз, Юрій Шестак та Марія Боруца не пробилися в 1/2 фіналу мінських Європейських ігор.

Раніше повідомляли, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.

Джерело - НОК України.