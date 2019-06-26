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Троє українських боксерів зупинилися за крок до медалі Європейських ігор

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Не зовсім вдалий день для боксерів
Троє українських боксерів зупинилися за крок до медалі Європейських ігор

Українські боксери Ярослав Харциз, Юрій Шестак та Марія Боруца не пробилися в 1/2 фіналу мінських Європейських ігор.

  Актуально: Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Європейських ігор 

Харциз, який виступає в першому напівсередньому дивізіоні (до 64 кг), програв британцеві Люку Маккормак з рахунком 1:3 (29:27, 29:27, 27:29, 28:28, 30:26).

Шестак (легка вага, до 60 кг) з розгромним рахунком поступився білорусу Сергію Асанову - 0:5 (27:30, 28:29, 29:28, 27:30, 27:30).

Марія ж (середня вага, до 75 кг) не змогла впоратися з росіянкою Даримою Сандаковою - 0:5 (27:30, 26:30, 27:30, 27:30, 25:30).

Відзначимо, що якщо б вони змогли вийти в півфінал Ігор, то оформили собі, принаймні, бронзові медалі.

Джерело - Чемпіон.

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