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Бубка не буде боротися за посаду президента IAAF

Сьогодні 18:38 300 0
Українець не буде очолювати IAAF
Бубка не буде боротися за посаду президента IAAF

Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка не має наміру претендувати на посаду президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), яку зараз займає британець Себастьян Коу.

Про це повідомило джерело, знайоме з ходом передвиборчої кампанії.

Бубка вирішив не претендувати на пост президента IAAF, тому з великою часткою ймовірності вибори пройдуть на безальтернативній основі.

Коу очолив IAAF чотири роки тому. Його єдиним конкурентом був Бубка, який у підсумку став першим віце-президентом організації. Чергові вибори глави IAAF заплановані на кінець вересня, перед стартом чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі. 62-річний британець раніше заявляв про намір балотуватися на другий термін.

Поки IAAF не надає інформацію про кількість кандидатів на пост глави організації.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Іспанії Лукас Мондело назвав Українупретендентом на медалі.

Нагадаємо, матчі збірної України покажуть в Україні.

Джерело - Чемпіон.

#Бубка, #IAAF
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