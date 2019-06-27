Тренер збірної Іспанії: Україна претендує на медалі Євробаскету

Збірна України є одним з претендентів на медалі жіночого Євробаскету.

Про це сказав головний тренер збірної Іспанії Лукас Мондело, повідомляє basket.com.ua.

"Я вважаю, що шість команд претендують на золоту медаль і вісім команд претендують на медалі будь-якого гатунку. Сербія, Франція, Бельгія, Росія, Туреччина та Іспанія є фаворитами. Україна та Італія теж виділяються. Крім того, ми повинні грати проти господаря турніру Латвії в останньому матчі групи, який, ми сподіваємося, не буде вирішальним.

У товариському матчі проти Великобританії ми багато чому навчилися, тому що їх гра дуже схожа зі збірною України: захисний стиль, сильні індивідуальні лідери, перевага в габаритах, дуже хороші шутери. Україна і Великобританія добре грають в обороні. Всі ролі в нашій команді розподілені, хоча нам все ще потрібно скорегувати якісь дрібниці, які досягаються тільки в рамках турніру. Ми працюємо над спеціальним захистом з прицілом на більш пізні стадії Євробаскету", - сказав Мондело.