Хоцянівський: В Мінськ їхав за медаллю

Українець Олександр Хоцянівський ставив завдання як мінімум вийти у фінал ІІ Європейських ігор з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кг.

Про це він заявив прес-службі НОК України.

"На І Європейських іграх в Баку-2015 мені не вдалося поборотися за медаль, тому в Мінськ-2019 їхав з особливим бажанням здобути нагороду. Безумовно, ставив завдання як мінімум вийти у фінал, але радий й бронзі.

Участь у Європейських іграх має дуже велике значення на шляху до олімпійського Токіо-2020. Це перший етап напередодні ліцензійного чемпіонату світу, коли можна зустрітися з сильними суперниками, першими номерами збірних. Хочу також відзначити дуже гарну організацію Ігор: все на найвищому рівні. На мій погляд, Мінськ-2019 не поступається навіть Олімпійським іграм", - зазначив Хоцянівський.