Збірна України втратила сходинку у медальному заліку Європейських ігор

Грузія випередила українців

24 червня скарбничка збірної України на II Європейських іграх в Мінську поповнилася тільки однією медаллю: срібло в синхронних стрибках на батуті завоювали Антон Давиденко та Микола Просторов.

Дуже близькі до сходження на п'єдестал пошани були дзюдоїстка Галина Тарасова і батутистки Марина Кийко. Перша поступилася в бронзовій сутичці представниці Азербайджану Ірині Кінзерська через трьох шидо, а друга у фіналі індивідуальних змагань зі стрибків на батуті стала четвертою з відставанням всього в 0.065 бала від бронзи.

Таким чином, Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Європейських ігор, пропустивши вперед Грузію, яка взяла золото в дзюдо.

Як і Україна, по 5 золотих нагород мають команди Італії та Франції, але вони поступаються за кількістю срібних медалей. Лідирують і далі збірні Російської Федерації і Білорусі.

Джерело - Чемпіон.