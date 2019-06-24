В України 2 нагороди в дзюдо

Україна залишилася без медалей в дзюдо в третій день Європейських ігор, які відбуваються в Мінську.

Близька в бронзової нагороди була Галина Тарасова, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кілограмів. У протистоянні за третє місце 26-річна українка зустрічалася з колишньою співвітчизницею Іриною Кіндзерської, нині представляє Азербайджан, і швидко провела прийом, за який їй був зарахований ваза-арі. Але, на жаль, Тарасову не вистачило фізично і вона спершу дозволила Кіндзерської зрівняти рахунок, а потім сама отримала три попередження від рефері і поступилася.

Решта дзюдоїстів в цей день поступилися на більш ранніх етапах - суперважковаговики Яків Хамм і Андрій Колесник програли в 1/8 фіналу, а Антон Савицький (100 кг) і Кеджау Ньябалі (90 кг) програли в стартових сутичках в 1/16 фіналу.

Таким чином, в дзюдо на Європейських іграх в України дві медалі - золото Дар'ї Білодід і золото Георгія Зантараї.

Змагання в дзюдо завершуватися командним турніром у вівторок, 25 червня.

Джерело - Чемпіон.