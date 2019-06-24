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Українці вибороли срібло Європейських ігор у стрибках на батуті

Сьогодні 20:18 661 0
Чемпіони випередили українців на 0,1 бала
Українці вибороли срібло Європейських ігор у стрибках на батуті

Українська пара Антон Давиденко та Микола Просторов завоювала срібну медаль у синхронних стрибках на батуті на Других Європейських іграх, які відбуваються в Мінську.

Фаворитами перед змаганнями вважалися росіяни і господарі білоруси, але обидві пари впали і в підсумковому протоколі опинилися на останніх місцях.

Зате українці показали відмінний виступ і лише помарка при приземленні зіпсувала загальне враження і позбавила їх 0.5 бала, що, як потім виявилося, не дозволило Давиденко і просторова виграти золото - їх результат 51,350 балів ..

Наша пара утримувала перше місце до виступ останньої пари, але поляки Лукаш Яворськи і Артур Закревського уникли серйозних помилок і сенсаційно виграли золото, випередивши українців на 0,1 бала, а наша пара також несподівано стала другою.

Нагадаємо,  українка Тарасова програла бронзу Європейських ігор.

Раніше, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

#Європейські ігри, #стрибки на батуті
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