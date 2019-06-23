Нікольченко: Це була репетиція перед Токіо

Підготовка до Олімпіади

Для української гімнастки Влади Нікольченко виступ на ІІ Європейських іграх у Мінську є репетицією перед Олімпіадою в Токіо.

Про це вона зазначила прес-службі НОК України.

"Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, буду над цим працювати. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо" - наголосила гімнастка.

Також Влада подякувала своїй наставниці Ірині Дерюгіній:

"Мій успіх – це наша заслуга з Іриною Іванівною. Це наші дві спільні бронзи", - сказала Влада.

Нагадаємо, Влада двічі сходила на третю сходинку п'єдесталу завдяки успішним виступам у вправах з обручем та булавами.

Джерело - НОК України.