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Нікольченко: Це була репетиція перед Токіо

Сьогодні 17:29 207 0
Підготовка до Олімпіади
Нікольченко: Це була репетиція перед Токіо

Для української гімнастки Влади Нікольченко виступ на ІІ Європейських іграх у Мінську є репетицією перед Олімпіадою в Токіо.

Про це вона зазначила прес-службі НОК України.

"Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, буду над цим працювати. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо" - наголосила гімнастка.

Також Влада подякувала своїй наставниці Ірині Дерюгіній: 

"Мій успіх – це наша заслуга з Іриною Іванівною. Це наші дві спільні бронзи", - сказала Влада.

Нагадаємо, Влада двічі сходила на третю сходинку п'єдесталу завдяки успішним виступам у вправах з обручем та булавами.

Джерело - НОК України.

#Нікольченко, #гімнастика
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