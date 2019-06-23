Українка здобула другу бронзову нагороду на Європейських іграх

Друга бронзова нагрода

Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула бронзову медаль на Європейських іграх в Мінську. Цього разу вона посіла третє місце у вправах з булавами.

Нікольченко отримала оцінку 21,750 бала. Більше тільки у Ліною Ашрам з Ізраїлю (22,700) і росіянки Діни Аверін (22,600).

Сьогодні Нікольченко також завоювала бронзу у вправах з обручем. Вчора в багатоборстві українка фінішувала п'ятою.

Нагадаємо, сьогодні 23 червня, срібло завоював стрілець Сергій Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Джерело - Чемпіон.