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Українська гімнастка завоювала бронзову медаль ІІ Європеських ігор

Сьогодні 15:11 424 0
Перша наша медаль в художній гімнастиці
Українська гімнастка завоювала бронзову медаль ІІ Європеських ігор

Українська гімнастка Влада Нікольченко принесла бронзу у вправах с обручем на II Європейських іграх.

У фіналі змагань 17-річна українка заробила оцінку 21.450 бала, поступившись тільки росіянці Діні Аверіній (22.850) і білорусці Катерині Халкіній (21.750).

Для України ця медаль стала першою в художній гімнастиці на Європейських іграх і восьмий сумарно.

Нагадаємо, сьогодні 23 червня, срібло також завоював стрілець Сергій Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Також, українські самбістки здобули дві срібні нагороди на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

#художня гімнастика, #бронза, #Європейські ігри
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