Українська гімнастка завоювала бронзову медаль ІІ Європеських ігор

Перша наша медаль в художній гімнастиці

Українська гімнастка Влада Нікольченко принесла бронзу у вправах с обручем на II Європейських іграх.

У фіналі змагань 17-річна українка заробила оцінку 21.450 бала, поступившись тільки росіянці Діні Аверіній (22.850) і білорусці Катерині Халкіній (21.750).

Для України ця медаль стала першою в художній гімнастиці на Європейських іграх і восьмий сумарно.

Нагадаємо, сьогодні 23 червня, срібло також завоював стрілець Сергій Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Також, українські самбістки здобули дві срібні нагороди на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.