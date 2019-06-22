Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції

Відбулася кваліфікація Гран-прі Франції

На автодромі Поль Рікар відбулася кваліфікації Гран-прі Франції, яку виграв пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон.



Топ-10: Хемілтон, Боттас, Леклер, Ферстаппен, Норріс, Сайнс, Феттель, Ріккардо, Гаслі, Джовінацці



Практики Гран-прі Франції показали, що ловити суперникам Мерседеса нічого, а боротьба пройде між Льюїсом Гамільтоном і Валттері Боттасом. І якщо ще в першій частині кваліфікації Шарль Леклер давав привід для оптимізму Феррарі, то далі Мерседес довів свій рівень.



В результаті поул взяв Льюїс Гамільтон, який проїхав не найкраще своє коло, але Боттас в останній спробі припустився багатьох помилок і стартуватиме другим. Топ-3 замкнув Леклер, а ось Феттель показав лише 7-й результат.



Не можна не відзначити Макларен: 5 і 6 місця Норріса і Сайнса - дуже хороший результат для команди.



Відзначимо лише 13-й результат Ніко Хюлькенберга на домашньому для Рено етапі.

Нагадаємо, Шумахер хотів стати менеджером свого сина.

Також, російський бізнесмен може придбати команду Формули-1.

Джерело - sport.ua.