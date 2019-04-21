Український клуб зіграє у фіналі Балтійської ліги

Українці поборються за трофей

Віце-чемпіон України з гандболу ZTR у Мінську розгромив литовський Драгунас 33:22 і вийшов у фінал Балтійської Ліги.

Найкращим снайпером команди Віталія Ната став лінійний Дмитро Ільченко (8 голів). 21 квітня також у Мінську ZTR зіграє у фінальному матчі проти фінського Кокса, який ставав чемпіоном Балтійської Ліги в трьох минулих сезонах. Запоріжці спробують взяти у фінів реванш за поразку в фіналі 2017 року. У складі Кокса виступає розігруючий збірної України Олександр Кириленко.

Балтійська Ліга

Фінал чотирьох-2019

Мінськ, 20-21 квітня

1/2 фіналу

ZTR (Україна) - Драгунас (Литва) 33:22

СКА-Мінськ (Білорусь) - Кокс (Фінляндія) 24:26 (12:11)

Нагадаємо, Мотор програв Віве Кельце та вибув з Ліги Чемпіонів.

Тим часом Галичанка вп'яте завоювала золото чемпіонату України.

Джерело - Чемпіон.