Галичанка в п'яте завоювала золото чемпіонату України

Львівська Галичанка виграла у головного конкурента Карпат (Ужгород) 26:15 і гарантувала собі золото української гандбольної Суперліги.

Кращим снайпером команди Віталія Андронова стала Наталія Савчин - 8 голів, за Карпати по три рази закинули Яна Готра і Наталія Шипляк. Галичанка виграла золото в п'ятий раз в історії клубу. В останніх матчах сезону Карпати і Реал визначать, кому з них дістанеться срібло.

Чемпіонат України. Суперліга

2-й тур

Група А

Жінки

14 - 16 квітня

14 квітня. Галичанка — Реал 24:21 (12:12)

15 квітня. Карпати — Реал 25:31 (15:15)

16 квітня. Галичанка — Карпати 26:25 (10:8)

Турнірна таблиця. Група А.

1. Галичанка (Львів) - 43 очка (24 гри)

2. Карпати (Ужгород) - 32 очка (24 гри)

3. Реал (Миколаїв) - 29 очок (24 гри)

Нагадаємо, Мотор програв Віве Кельце та вибув з Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.