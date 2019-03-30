Український клуб Мотор зіграв другий матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з польським Віве Кельце.

Перший матч між цими командами у Запоріжжі закінчився внічию 33:33

Наприцінці першого тайму українська команда пропустила 4 поспіль і завершила половину з відставанням у 5 голів.

У другому таймі гра була рівна. Обидві команди закинули по 17 м'ячів. Однак поляки зберегли свою перевагу після першої половини гри.

Саме Віве Кельце зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Там їх суперником буде французький ПСЖ.

Ліги чемпіонів

Другий 1/8 фіналу

30 березня

Віве Кельце (Польща) - Мотор (Україна) 34:29 (17:12, 17:17)

Нагадаємо, лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, український гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.

Джерело - Чемпіон.