З 19-го по 21-е квітня в Ташкенті відбудеться етап Кубка світу з художньої гімнастики. У ньому візьмуть участь українські спортсменки.

Про це повідомляє федерація художньої гімнастики України.

В особистих змаганнях виступлять Влада Нікольченко і Христина Погранична.

У групових змаганнях візьмуть участь Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко і Марія Височанська.

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20-го і 21-го квітня в Баку відбудеться турнір AGF Junior Trophy 2019, де виступлять українські спортсменки.

Індивідуальні виступи: Меланія Тур, Катерина Леонтьєва.

Групові: Вікторія Денисенко, Ніколь Красюк, Олександра Панчук, Аліна Мельник, Дар'я Щербакова, Софія Цибуля.

Нагадаємо, українки здобули медаль на етапі Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.