З 19-го по 21-е квітня в Ташкенті відбудеться етап Кубка світу з художньої гімнастики. У ньому візьмуть участь українські спортсменки.
Про це повідомляє федерація художньої гімнастики України.
В особистих змаганнях виступлять Влада Нікольченко і Христина Погранична.
У групових змаганнях візьмуть участь Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко і Марія Височанська.
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20-го і 21-го квітня в Баку відбудеться турнір AGF Junior Trophy 2019, де виступлять українські спортсменки.
Індивідуальні виступи: Меланія Тур, Катерина Леонтьєва.
Групові: Вікторія Денисенко, Ніколь Красюк, Олександра Панчук, Аліна Мельник, Дар'я Щербакова, Софія Цибуля.
Нагадаємо, українки здобули медаль на етапі Кубка світу.
Джерело - Чемпіон.