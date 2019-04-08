Українки стали срібними призерками змагань

На етапі Кубка світу в італійському Пезаро українки виграли срібні медалі в групових вправах з трьома обручами та двома парами булав.

Про це повідомляє Prosport.ua.

За свій виступ вони отримали 25.100 балів, поступившись лише команді Болгарії (25.750). Бронза дісталася збірній Ізраїлю (24.450). Срібними призерками стали Тетяна Довженко, Діана Міжерицька, Анастасія Возняк, Марія Височанська і Валерія Юзьвяк.

У вправі з п'ятьма м'ячами українки стали лише шостими (23.400). Медалі розібрали Італія, Росія і Японія.

Щодо індивідуальних фіналів, то Христина Прикордонна стала п'ятою у вправі з обручем (21.050). Вікторія Онопрієнко стала сьомою з м'ячем (19.950), четвертою — з булавами (20.050) і сьомою — зі стрічкою (16.550).

Нагадаємо, Подкопаєва чекає на третю дитину.

Нещодавно, Верняєв вперше виступив після операцій.

Джерело - Prosport.ua.